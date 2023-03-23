搶奪500萬的4名嫌犯拒絕夜間偵訊，警方待明日再進一步偵訊，被害女子也在律師陪同下作完筆錄。

台北市內湖區今(23)日下午3時許發生一起現金搶案，4名嫌犯搶奪500萬元現金後，遭警方在台2丙線基福公路19公里處逮捕，並帶回內湖分局偵訊，但4嫌拒絕夜間偵訊，警方待明日再做進一步偵訊，而被搶的謝女也在律師的陪同下作完筆錄，並表示錢是借來做二手車輛買賣，也不認識4名搶匪，至於謝女2名友人作完筆錄後，也配合檢察官至士林地檢說明具結。

內湖警分局表示，以26歲陳姓男子為首的4名嫌犯，拒絕夜間偵訊，警方待明日再做進一步偵訊，而身懷鉅款被搶500萬元的謝女，在警局等到律師前來後，在律師的陪同之下也完成了筆錄，並且表示「錢是和別人借的」，這些錢是要來做二手車輛買賣，她自己不認識4名搶匪；另外，謝女的2名友人，在警局做完筆錄後，也配合檢察官至士林地檢說明具結。

這起事件發現在今(23)日下午3時許，受害者謝女先是到台北市南港區三重路國泰世華銀行提領500萬元後，再到內湖區銀行提領195萬元，來接謝女的車子剛停好時，就被守候許久的4嫌噴辣椒水後，搶走現金500萬元。

瑞芳分局接獲通報後，於下午4時4分許，在台2丙線基福公路19公里處，攔獲4嫌座車，以及當場將4嫌逮捕；據悉，謝女在第一間國泰銀行領取500萬鉅款時，行員依規定詢問謝女用途以及是否需要警方協助護款，謝女皆不願回應，並表示不要驚動警察「自行會處理」而婉拒。

內湖分局表示，警方將會朝著犯罪集團「黑吃黑」方向偵辦，並且已掌握相關資訊將持續偵辦，不排除任何的可能性，警方也將會追查是否有黑幫的背景，另外，遭搶的500萬元，警方逮捕4嫌經清點後，500萬元未短少，至於被害人是否有相關的債務糾紛，警方也將會釐清，警方也指出4犯嫌應該是彼此認識，而受害謝女與車上另外2男子是否認識，還在了解中。