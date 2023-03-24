鼎炫-KY董事會也通過新人事任命案，推舉康再鑫先生擔任總經理一職，3月24日董事會決議後就任，康再鑫熟稔集團旗下EMI材料、衡器兩大事業組織運作，且具有15年以上扎實財務管理經驗，董事會期許康再鑫總經理推動兩大事業良好業務發展、落實公司治理、ESG永續發展等各項事務。

此外，鼎炫-KY經董事會決議擬配發每股2元現金股利，並同時宣布現金減資20％，每股返還股東2元，減資後實收資本額將下降至4.15億元，而股東每股可抱回4元現金，以鼎炫-KY目前價位113元計算，隱含現金殖利率約3.54％。

鼎炫-KY去年第四季合併營收4.52億元，年減37.47％，因兩大事業均受客戶庫存調整影響，接單與出貨表現不佳，惟受惠EMI材料銷售結構調整，並嚴謹落實成本、費用良好管控，再加上業外利息收入，以及一次性認列遞延所得稅利益等，2022年第四季稅後淨利2.7億元、每股稅後純益4.24元，分別逆勢年增33.08％、17.78％，紛紛創下歷年同期新高紀錄。

累計鼎炫-KY 2022年稅後純益9.17億元，年增25.1％，每股稅後純益15.75元，連續第二年EPS創高。

展望2023年上半年營運，集團針對旗下EMI材料、衡器兩大事業針對技術規格升級、自動化生產比例提升、優化產品銷售組合、發展區域生產基地等策略，尤其在EMI材料事業方面，持續看好長期5G技術滲透率愈趨普及，消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升，集團已成立聚赫新材子公司進行5G新材料研發，並持續評估材料及模切產能擴充計畫。