證交所表示，天瀚之前因有證交所營業細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定情事，股票經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案。

依天瀚最近期公告申報的財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三（即3元）且無簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告情事，惟其仍有證交所營業細則第49條第1項第1款規定應予變更交易方法情事，證交所公告自3月28日起取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續對其股票列為變更交易方法。