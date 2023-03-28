走著瞧創新板上市案 證交所董事會通過 18:062023/03/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所傾全力推動創板版圖，今（28）日董事會通過走著瞧（6902）創新板上市案。目前已有三家創新板上市，也有多家創新企業提出上市申請，預期第二季以後仍有多家公司可望在創新板掛牌上市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道客運9026脫班嚴重 監理所邀多家業者支援經營 國際盃開打！證交所引資首站赴星會台股投資大咖 台股集中市場市值距50兆元差臨門一腳 #創新板 #走著瞧 #上市案 #證交所 #多家 也許您會感興趣 推薦閱讀 證交所打國際盃 張振山、林修銘赴星引資 04:102023/03/21 財經要聞 4月法說會 利華等5家接力 04:102023/03/27 產業特刊 《證交所》走著瞧通過申請創新板股票上市 07:582023/03/15 財經 證交所反詐騙 足跡遍及全台 04:102023/03/16 證券．權證 《證交所》今年頭香 富世達送件申請上市 17:192023/03/27 財經 證交所推動新南向 招手越南台商回台上市 14:022023/03/23 財經 證交所官網 19日起全面改版為RWD網站設計 12:332023/03/20 財經 證交所官網 改版RWD網站設計 04:102023/03/21 證券．權證 Gogolook攜一卡通 打擊支付詐騙 04:102023/03/23 產業．科技 雲豹能源掛牌 魔獸驚喜站台 04:102023/03/15 財經要聞 《證交所》證交所引資 首站赴星會面台股投資大咖 12:282023/03/20 財經 星國投資大咖 按讚台股 04:102023/03/23 證券．權證 利華等五家公司 4月證交所接力辦法說會 20:192023/03/24 財經 元富證券 3月輔導3家企業上市櫃 16:122023/03/24 財經 證交所 招越南台商回國上市 04:102023/03/24 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。