中華電於今(25)日晚間8點30分至9點30分同步關閉全台690間直營及特約門市招牌燈一小時，總計將關閉62,100支燈管，節省耗電1,117.8度，預計將減少溫室氣體排放量568.9公斤二氧化碳當量(CO2e)。

中華電信持續以「綠化低碳、數位賦能、促進永續發展」為目標，中華電也持續推動舊手機回收行動，透過「舊機換新機」與「網路門市舊手機回收」專案，鼓勵民眾將不用的舊手機至指定門市回收，去年度共回收高達6.6萬隻，今年期盼再創新高。

遠傳於今日晚間8點30分起，遠傳除了將24小時關閉台北、台中、高雄等六個辦公大樓不必要的燈光及招牌燈、及關閉1小時286間直營門市辦公室燈光及招牌燈，此次更擴大企業影響力，號召包含遠時數位科技、新世紀資通、遠傳保代 、旭天能源、數聯資安、博弘雲端及遠欣等七家子公司共同參與，換算下來預計將減少2.5萬噸的碳排放量，相當於207棵樹一年碳吸存量。

遠傳總經理井琪表示，遠傳落實低碳營運，辦公大樓已全面使用LED燈具，門市也廣泛改造為綠色友善門市，關燈一小時雖不會產生巨大減碳效益，但一方面是積沙成塔，一方面也是拋磚引玉，號召各界以實際行動守護環境。相信若是每人都能從日常做起，就能對社會和環境產生影響。