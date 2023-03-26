今年1-2月統一發票中獎號碼已開獎，一名網友表示，覺得紙本發票跟載具的中獎機率不同，且載具的雲端發票更難中獎了，引發討論，有人覺得跟載具無關，是運氣問題，但也有人推測是使用載具的族群越來越多，雲端專屬獎中獎機率自然降低。

原PO日前在臉書「爆廢公社」表示，自從用載具之後發票更難中了，「以前手動對發票，每一期至少也會中一張200元」。原PO表示，11-12月共203張發票，消費14萬5615元，一張都沒中獎。

對此，不少網友也感覺載具的中獎機率降低，「400張沒中的路過」、「我載具也沒中過」、「241張，全槓龜」、「一開始用載具滿容易中的，之後真的是用越久 越不會中」、「+1用載具後更難中，反而紙本還有中過」；但也有人無感「會難中嗎？我已經連3期中獎了」，還有人建議要使用財政部官方App對獎比較精確。

其中有網友猜測，「雲端發票獎」變得很難中獎的原因，「雲端獎是固定的，但用載具人變多，難怪1年沒中雲端專屬獎了」、「因為越來越多人用，中獎機率就會降低」、「載具用的人變多，有差的是雲端奬變比較多人爭，本來一般發票獎項就很難中」，不過使用載具存雲端發票也有好處，「不容易忘記對獎，也不用耗時間整理發票，中了還能直接匯入帳戶，超方便」。