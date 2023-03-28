中國發展高層論壇2023年年會吸引了蘋果、輝瑞和黑石集團等跨國公司的負責人參加，但與會大多數美企高管都傾向於保持低調。上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴撰文指出，這顯示在中美經貿關係和氛圍被嚴重破壞的情況下，這些美企保持了謹慎，也明確釋放出大陸的巨大市場機會，仍是任何美國有遠見的企業無法忽視的一重訊息。

大陸《環球時報》28日刊出章玉貴的專文表示，以蘋果為例，這家公司的產品不僅大部分在大陸生產，而且過去幾年每年在大陸的收入沒有一年低於400億美元。儘管蘋果公司近年來尋求將部分產能移出大陸，但根據他的研究，至少在2030年之前，全球沒有任何一個國家有能力取代大陸在蘋果全球供應鏈中的地位。這可能也是蘋果公司CEO庫克這次公開表示，蘋果很享受與大陸之間「共生關係」的主要原因。

另一方面，與會的美中貿易全國委員會長艾倫披露，美國企業在大陸製造的產品中有77％銷售給大陸當地市場，只有7％回銷美國，稱「這打消了美國公司僅是為了供應美國市場，而把工作機會交給大陸的常見看法」。美國商務部的數據也證實了這一點，即2022年美國對大陸的出口保證了約100萬美國人的工作機會。

章玉貴說，從這個角度而言，儘管美企高管在當前特定的政治環境下在陸選擇了「低調」，但他們的言行都已明確釋放了這樣一重資訊，那就是大陸巨大市場機會仍是任何美國有遠見的企業都無法忽視的。即便在地緣政治局勢緊張加劇的背景下，市場及其管理者往往也保持著足夠的聰明和智慧。

章玉貴表示，儘管中美在戰略和政治層面關係緊張，兩國經貿往來也受制於關稅加徵和美國的出口管制「實體清單」等單邊主義行為而受到諸多干擾，但兩國之間的產業和貿易分工格局依然相對穩健。

章玉貴指出，以雙邊貿易為例，2013年以來的近10年間，中美雙邊貿易額增長45.8％，2022年更是達到7594億美元，再創歷史新高。中美多年來形成的經濟結構高度互補、互利共贏的分工格局，不是一場或者幾場經貿摩擦就能輕易打斷的，美國政府不應再試圖證明它比在陸投資的企業家以及廣大美國消費者更聰明。

章玉貴認為，美企高管們低調出席大陸論壇，同時大陸政府強調不斷擴大對外開放，保障和落實好外資企業國民待遇，更大力度吸引和利用外資，這種「相向而行」還釋放出另一重資訊，即大陸不僅對美國的一系列戰略打壓意圖洞若觀火，而且依照大陸在面對外部壓力時的戰略應對傳統，越是面對外部打壓越是能夠激起大陸自力更生和自主創新能力的顯著提升。

章玉貴強調，即便面臨外部蠻橫打壓，對外開放已經並將持續成為大陸發展的鮮明標識，這也使我們在不確定的環境中持續保持理性，更加篤定地尊重市場規律，更加重視促進商品和資本的自由流通，而這對大陸和世界經濟穩健發展顯然都至關重要。