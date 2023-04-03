前總統馬英九登陸祭祖，開展實質交流，最重要的是刷新了「中華民國在大陸」的存在感，對台灣而言，這一點都不新鮮，但對大陸而言，中華民國、中華民國憲法、中華民國總統，在大陸土地上勇敢向前走，是頭一遭。

馬前總統行程中先是闡述原汁原味的九二共識，「1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」；繼之提及「在民國97年跟101年，兩次當選中華民國總統」；而後強調：「我們國家修改了憲法，我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區」，甚至1982年12月中國大陸「八二憲法」序言明寫著：「1911年孫中山先生領導的辛亥革命，廢除了封建帝制，創立了中華民國」。

過去民進黨批評國民黨當著中國大陸官方只敢表述「九二共識」，不敢說「一中各表」，「中華民國」被消失，哪有「各表」的空間，也因此根本沒有所謂的「九二『共識』」。馬英九這次有尊嚴地在大陸行走，證明「中華民國」在台灣，也在大陸實質存在，事實上是突破「一中原則」的圍島封鎖。

當然，相對此刻現任總統蔡英文過境美國舉步維艱，不若先前高調宣稱會見眾議院議長麥卡錫、演說等行程，最後結果不是取消，就是改採閉門會議。只能說「台美關係史上最好」、「台美關係堅若磐石」是一廂情願的空話，蔡英文、賴清德一味相信美國鷹派政客要台灣備戰的話，此刻應深思「疑美論」的真假虛實，不要光顧著頒發勳章給蓬佩奧、歐布萊恩等鷹派政客。

唱衰台灣外交不光彩之事並非國人本意，但蔡政府應冷靜思考：中華民國卸任總統可以為和平啟程，台灣總統卻寧為台海興戰出訪，和戰繫於一念之間，過去出訪沒有爭議，這次為何跌跌撞撞，凸顯兩岸和平需要的是「護欄」，而非點燃引信！

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