民進黨12日的中執會將正式提名黨主席賴清德參選2024總統，賴清德近日頻頻走訪地方及各同鄉會「搏暖」，並在各地陸續成立「信賴台灣之友會」。12日當天也將以「民主、和平、繁榮」為主軸發表公開談話，向人民說明未來國家方向以及守護台灣的面向與願景。

民進黨中執會預計12日公告總統初選提名名單，賴清德競選總統相關活動也將正式起跑。賴清德連日來已頻頻走訪各地，尤其被視為民進黨艱困選區的新竹縣，賴清德近兩周連跑了4次，還努力學習客家話，意圖翻轉客家庄。

此外，賴清德也積極參與各地同鄉會活動，昨晚就出席「台北市雲林同鄉總會會員大會」，強調未來會和雲林鄉親一起打拚，並承諾，會在現有基礎上，讓雲林更進步、建設更多。

黨內人士表示，中執會12日正式提名後，賴清德的「陸戰」也將啟動，去年挺賴人士組成「信賴台灣願景協會」，在更名為「信賴台灣之友會」後，將在各地推動成立。

3月底已先在美國華府成立「信賴台灣之友會」，10日將在日本大阪、13日在關東成立。國內的首場預計15日，在賴清德本命區的台南成立，接著是16日的宜蘭場，國內部分，賴清德原則都將到場親自授旗。

加上12日當天發表的公開談話，向人民說明他擘畫的未來國家方向，以及守護台灣的面向與願景，從中央到地方，一步步展現他參選總統的能力。