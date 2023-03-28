外交部長吳釗燮說我國「不接受雙重承認政策已經轉變」，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」；民進黨前立委林濁水認為，在只有「一個中國」的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒有機會；這個機會已經壽終正寢。

林濁水今在臉書指出，「雙重承認」毫無國際法可以依據，但是國際政治格局卻曾有可能，那就是當年因為蔣家不接受當時國際法國際政治機會都大得不得了的一中一台，美國為保護台灣而牽就蔣家硬拗出雙重承認，蔣又不接受而被逐出聯合國後，這個萬載難逢的機會己經壽終正寢了。

他說，聯合國2758號決議不可能翻案，所以雙重承認進不了聯合國；至於雙邊關係，縱使有國家接受，只要中國拒絕，也只好退回「單重𠄘認」。

他指出，當年李登輝的夢想也是雙重承認，但都不成功，至於今昔條件之比只看一項就夠：1990年代兩岸GDP之比是1比3，到2018年已經擴大到23倍。

他說，當前國際政治格局如果不變，在「只有一個中國」的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒有機會；但是在國際法條件方面，則依台灣地位未定的共識，又只有台獨有空間。

他認為，客觀條件如此，台灣人應該要認識清楚，不要再胡思亂想了。