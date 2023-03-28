台中市政府統整清明連假交通疏運措施供民眾參考。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

今年清明節連續假期從4月1日放假至4月5日共5天，民眾出遊、掃墓將湧現車潮，台中市政府也規畫疏導措施提早因應，交通局長葉昭甫表示，從今年連假期間的台中市高快速公路交通車流分析，國1豐原至大雅路段易塞車，建議市民朋友開車上路改走台74接國4，避開易壅塞路段，鼓勵多搭乘公共運輸安心旅遊，減少陷入車陣的困擾。

葉昭甫說，清明節連續假期很多民眾安排國內旅遊、掃墓等行程，建議民眾改走台74接國4，彈性因應車潮與路線，避開易壅塞路段。另外，為鼓勵民眾多多搭乘公共運輸，大家能在清明連續假期能安心旅遊、掃墓，行車一路順暢，市府配合交通部公路總局實施「112年清明節連續假期公共運輸優惠措施」，3月31日至4月5日期間，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市市區公車享有基本里程免費，持電子票證搭乘台中市台灣好行路線11路享半價優惠。

交通局提醒，民眾如選擇搭乘大眾運輸，可享「112年清明節連續假期公共運輸優惠措施」，詳細優惠及路線資訊請上公路總局網站查詢；有關清明節連假國道中部路段詳細疏運措施，民眾可上交通部高速公路局網頁查詢；台鐵、高鐵等公共運輸，清明連假加開班次的最新資訊，民眾可上台灣高鐵公司網頁、台鐵局網頁查詢。