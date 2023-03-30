總統蔡英文出訪友邦今天過境美國紐約，上百名僑胞在飯店熱烈歡迎，蔡總統抵達後揮手問候，迅速進入飯店。本地中國社團在對街呼口號抗議，不影響僑胞歡迎場面。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。專機於美東時間下午3時抵達紐約甘迺迪國際機場，美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、駐美代表蕭美琴等人上機迎接蔡總統率領的訪問團。

蔡總統一行隨後驅車赴曼哈頓中城的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace），下午4時左右抵達，在場上百名僑胞拉布條、揮舞中華民國與美國國旗、高舉歡迎標語，並高喊歡迎蔡總統、中華民國萬歲、台灣加油。

蔡總統下車後帶著笑容揮手，和多名僑胞握手，未發表談話，隨即與外交部長吳釗燮等訪問團成員步入飯店，歷時僅30秒。

除本地華文媒體外，美聯社、法新社等國際媒體到場採訪，顯見外媒對蔡總統此行高度重視。

蔡總統抵達前，飯店對街聚集由本地中國社團號召的抗議人士，呼口號反對蔡總統過境美國。聚集在飯店外的台灣僑胞不甘示弱，高呼口號回嗆。但雙方有一街之隔，加上紐約警方架拒馬、在場維持秩序，蔡總統抵達飯店受歡迎場面沒有受干擾。

2019年7月，蔡總統出訪加勒比海友邦期間過境紐約，抵達下榻的中央車站君悅飯店（Hyatt Grand Central）前，中國海外民運人士歡迎蔡總統到訪，與混入的中方抗議人士一度爆發肢體衝突，多人遭紐約警方逮捕。但衝突地與蔡總統下車地點有段距離，歡迎活動順利進行。

為歡迎蔡總統時隔近4年再次到訪，紐約僑界近幾天積極動員壯大聲勢。

紐約台灣會館理事長蘇春槐接受中央社訪問表示，台灣近4年來在蔡總統領導下持續進步，通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，紐約僑界對蔡總統再次到訪非常興奮。

蘇春槐說：「改革並不容易，但我們還是非常感謝她帶領台灣走向改革路程，所以我們要謝謝她，讓台灣繼續向前走。」

蔡總統今天另一公開行程是赴緊鄰哈德遜河的The Glasshouse宴會廳參加晚宴。這場由紐約主流與僑界人士參加的活動席開數十桌，紐約幼獅青少年管弦樂團受邀演奏「紐約，紐約」、「來自福爾摩莎的天使」等曲目。（編輯：陳正健）1120330