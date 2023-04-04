總統府及美國眾議院議長辦公室共同宣布，蔡總統將於4月5日與議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，屆時亦有十餘位美國跨黨派國會議員出席。眾院議長是美國第三號政治人物，因此此次可說是歷年我國總統過境美國時所會見的美方最高層級政治人物，中共的強烈反彈在預料之中，陸方已表示將採取「堅定措施維護主權和領土完整」，近日台海生波恐難避免，也考驗中美台三方風險控管的能力。

台美政府應都記取了去年裴洛西訪台後引發中共軍演的教訓，因此這次蔡總統過境美國的安排趨向低調、甚至是自我限縮，連拜登政府都相當謹慎，一再表示蔡此行只是「過境而非訪問」，也說美方仍遵循「一中政策」維持與台灣非官方互動，甚至要求蔡總統過境行程不要聲張，希望能降低北京的反彈力道。

蔡總統在紐約與美國智庫會談改為閉門形式，頒獎儀式也不公開，抗中鷹派的前國務卿蓬佩奧缺席，連地主紐約市長都迴避晚宴，這些對自詡台美關係有史以來最佳的蔡政府，可說是一大諷刺。所幸此次過境美國的重頭戲「蔡麥會」仍不受影響，總算有所收穫。

其實，「蔡麥會」可說是台美關係一項實質的突破，但民進黨太早高調曝光，反而引發陸方的施壓，蔡總統出訪前夕轉趨低調處理，白宮也一再消毒，強調這次蔡英文過境和以往沒有不同，中國沒有理由過度反應。蔡總統在回程過境洛杉磯前兩日，才證實了「蔡麥會」的安排，果然引來大陸官方的強烈抗議，而總統府副祕書長張惇涵引用雷根總統的話「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」恐怕將會火上澆油。

對於「蔡麥會」，大陸外交部發言人毛寧已明確表示，「中國將採取堅定措施維護主權和領土完整」。顯然北京一定會有所行動，是不是再次圍台軍演，或是改採其他方式「懲罰」台灣？例如再搶我邦交國，或施壓各國拒絕我國參與CPTPP等，蔡總統的國安團隊得謹慎因應。美國印太司令部先前曾表示，美軍時時針對台海情勢做好準備，但目前並未看到因應蔡總統過境的備戰訊息。

至於中美關係受此次蔡總統過境的影響有多大，還有待觀察。北京現階段掌握主導優勢，蔡麥會之後，才會視其結果考慮是否安排國務卿布林肯北京行及中美元首通話。

為了選票，麥卡錫當然不可能因陸方的抗議就取消和蔡英文會面，反而還想藉此讓主政的民主黨難堪。他的發言內容我方難以置喙，但蔡總統卻必須為台海的安危負責，夾在美國兩大黨及大陸之間，她的表現能否同時安撫三方勢力，讓台海風險降溫，這是她正在走的鋼索。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）