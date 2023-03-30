南寶執行長許明現表示，裕博生產環氧樹脂，主為碳纖維複合材料相關應用，期待透過併購切入大陸碳纖維用樹脂市場，把握進口替代、輕量化與新能源商機，推動碳纖維業務發展，強化長期利基能量。

展望今年，許明現指出，總體和外部環境不確定性高，品牌客戶庫存調整，目標今年營收維持接近2022年水準，改以追求高毛利營運組合為發展主軸。

其中，建材、塗料業務因去年已與建材澳洲主力客戶溝通成本壓力並調漲價格，今年產品價格可望持續緩步提升，搭配塗料著重建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料，營運可望持穩推升。

工業與其他消費性產業用接著劑將以透過專注高毛利產品，調整產品結構，並把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。

此外，鞋材接著劑業務因運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，但衰退幅度較公司去年底的預期和緩，預估客戶庫存調整影響將持續到第二季，下半年表現可望優於上半年。

許明現說，今年在營收方面可以發揮的空間較受限，因此，將著重在追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。我們會持續調整產品結構，更聚焦在高毛利產品，控管營業費用，持續結構性優化利潤率。