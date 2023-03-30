嘉義市長黃敏惠為參加競技疊杯世界盃錦標賽選手加油。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠為期勉競技疊杯世界盃錦標賽的嘉義市代表隊選手。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

台灣競技疊杯代表隊30名選手4月6日至10日將赴新加坡，參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，代表隊中有6名國手來是嘉義市特殊學生組成的「Chiayi Star」，市長黃敏惠今天與6名選手見面，期勉他們將嘉義市永不放棄的精神帶到國際，為自己、為台灣追逐夢想。

黃敏惠表示，嘉義市特別重視適應體育融合運動，讓特教生運動，並為特教生打造亮麗的舞台，競技疊杯運動可以讓普通生和特教生一起練習，一起比賽，藉由運動，讓他們心連心，雖然有不一樣，但可以攜手合作追求夢想。

嘉市府教育處長林立生說，嘉義市以競技疊杯運動，帶領特教孩子走出嘉義市，雖然嘉義市推展競技疊杯運動才2年多，已可以推選出選手參與高強度的賽事，這次比賽，嘉義市的選手將以最佳的陣容，力爭在國際舞台上再創佳績。

中華競技疊杯推廣協會理事長朱雅芳表示，台灣推廣競技疊杯運動13年多，這次嘉義市代表隊出國參加2023競技疊杯世界盃錦標賽，是重要里程碑，嘉義市代表隊展現堅強的訓練實力，去年亞洲盃獲得耀眼成績，進而今年代表台灣參加世界盃的比賽。

朱雅芳特別提到汪佑叡、陳懷恩、蕭正政在個人項目中的成績目前排名世界前10名，佑叡和正政的雙人賽甚至在亞洲盃打破特別組的世界紀錄，實力相當堅強。

育人國小汪佑叡表示，因為身體不好不能太劇烈運動，接觸競技疊杯後，發現雖然自己有點特別，但在競技疊杯運動上可以和大家都一樣，因而更努力追逐自己的夢想。

玉山國中陳懷恩則感謝黃敏惠市長對特教的關愛和補助，讓他們可以邁向國際、拓展視野，希望可以發揮無限可能，為嘉義市爭光。