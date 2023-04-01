為推廣全民運動，北市士林區公所將於4月8日上午8時至18時於士林區行政中心10樓大禮堂，舉辦「2023士林盃桌球推廣賽」，廣邀市民以球會友。士林區公所表示，今年吸引逾50隊報名參加，還新增親子組，是同好引頸企盼的重要賽事。

士林區公所表示，本次活動是第8年辦理，由士林區公所結合士林區體育會共同主辦，主要目的想鼓勵桌球同好以球會友，共吸引逾50隊報名參加，今年疫情趨緩也增加親子組報名，鼓勵民眾走出疫情陰霾，與家人多促進情感。

士林區公所說明，活動採分組比賽，分別為長青組、青壯年組及親子組，上午賽程為長青組比賽，下午賽程為親子組及青壯年組比賽，按先循環後淘汰方式進行，團體組，包含青壯年組及長青組，及親子組取前4名頒發獎盃及獎品。

士林區公所也說，活動當日上午8時10分在開幕儀式後，由區長洪進達邀貴賓一同開球，歡迎有興趣的市民到場觀賽，因爲賽事於室內舉辦，相關防疫規定以衛生福利部疾病管制署發布的最新消息為準，注意事項詳士林區公所網站最新公告。