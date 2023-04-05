嘉義市「優木良品」獲認證的生活用品，在市立博物館展出。（嘉義市政府文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「優木良品」獲認證的文具及生活用品，在市立博物館展出。（嘉義市政府文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立博物館展出「優木良品」產品。（嘉義市政府文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市因早期阿里山林業開發而有木業發達，目前是全台最多木屋的城市，市政府文化局復興「木都」文化，今年首次辦理木產品認證，從208件木產品評選出54件「優木良品」，即日起在嘉義市立博物館展出，而優木良品數量最多的前3名縣市是台中、台南、嘉義市。

嘉市府文化局表示，優木良品向全台木產業者徵件，共有12縣市業者的54件產品入選獲得認證，台中市11件最多，其次是台南市9件、嘉義市9件，再來是嘉義縣6件、新北市6件。

54件作品中家具最多有18件，文具、擺件各6件，還有木食器、木收納用品、木作工具、茶道具、燈具、欄間雕刻、香道具、桌遊等10多種生活用品。

嘉市府文化局指出，目前嘉義市區內的木屋數量仍居全台之冠，嘉義市政府從文化、建築景觀、日常生活物品、整修老屋活化用利用等各面向，持續推動「木都2.0」計畫，推廣木質相關議題，以期促進產業振興。

此次市府文化局委託國立雲林科技大學團隊，開辦全臺首創，以木產品為重點的「優木良品」認證，有全台72家業者、208件木產品報名，經專家學者評審團初審、複審後，精選出37家廠商共54件優良木產品，即日起至4月30日在嘉義市立博物館展出。