正基3月合併營收為1.83億元，月成長21.02%，但因為正基營收比重較高的消費性電子產業客戶需求仍然低迷，距去年同期還有一段差距，致使單月營收呈年減46.63％；累計2023年1至3月合併營收為4.53億元。

展望2023年，正基表示，雖目前消費性電子市場需求仍疲弱，正基單月營收成長表現並不如過去，但正基積極努力加強自我創新開發設計的技術能力，提升產品規格品質能力，逐步墊高公司運營的韌性與底氣。近期由蘋果、Google、亞馬遜、三星等科技巨頭領頭組成連線標準聯盟(CSA)，確立Matter將成為智慧家庭連線標準，讓市場上各家設計的智慧家庭設備的互通性標準化，互連更簡單容易，此商機爆發已可預期，至今已有包括Apple、Google、Amazon共超過280家科技公司參與，五年內全球應用於智慧家庭的連網裝置將倍增，使得Matter標準成為驅動下一波物聯網成長的重要推力，目前正基科技已經推出Matter標準應用的無線模組。配合公司積極投入開發的利基型車用電子、醫療、工控等應用的主要客戶群，推展更多不同AIoT無線網通產品，助力旗下「AMPAK」AIoT無線網通模組產品更好業務接單條件。