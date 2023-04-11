儘管歷經近一年的庫存調整，電子各產業的庫存已陸續回到正常水準，全球通膨升息緊縮效應及各大企業縮減資本支出的衝擊卻持續顯現，雖然5G、電動車、AI伺服器等各式新興應用相關題材獲得市場高度期待，希望能為第2季、下半年、甚至是明年電子產業挹注強勁成長動能，但回歸產業現實卻是這些「題材還是只是題材」，原本預期第1季落底、第2季起需求可望回升的伺服器、車用及3C產業目前訂單未見明顯增溫，跨產業各大PCB廠不僅普遍看淡第2季，預估第2季跟第1季差不多，頂多是略好，甚至臻鼎-KY(4958)已預告，第2季才是營運谷底，各大廠對下半年看法也趨於謹慎。

伺服器等終端下游需求冷颼颼，為維持稼動率，各廠也迫於現實降價顧訂單，近期銅箔基板及銅箔降價壓力持續湧現，近期傳出不少中低階產品殺價幅度約在10%到15%，部分產品殺價幅度甚至超過20%。

PCB上下游相關廠商表示，目前伺服器等各電子產業狀況真的很不好，比預期還差，即使想殺價搶單也未必有訂單，需求宛如在冷凍櫃中，即使下半年會好轉也不敢太樂觀，應該只是脫離谷底緩步回升，保守看待第2季及下半年營運。