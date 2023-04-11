世豐表示，3月與今年首季營收成長，主要受惠歐洲、美洲地區短單需求湧現，包括歐洲地區銷售規模隨著世豐持續深化當地業務接單、擴充產品線策略展現，帶動今年第一季歐洲地區銷售成長16.60%，占整體營收比重提升至12.27%，此外，美洲地區方面，除建築工業領域訂單回升，並增加既有長尺寸螺絲產品、以及去年底推出長尺寸結構用木螺絲新品拉貨力道等，挹注今年第一季長尺寸螺絲產品比重較去年同期的15.68%增加至32.58%水準，進而優化整體產品銷售組合，有助於挹注整體營運獲利能力保持良好表現。

世豐指出，為保持整體營運正面效益，提升世豐差異化業務接單利基，採取新產品、新領域雙軌並行策略，近期世豐於汽車扣件領域業務喜報佳音，已成功接獲應用於汽車滑軌扣件產品，並預計於第二季完成小量訂單出貨，對於世豐跨入汽車扣件領域成功邁出一步，除世豐仍積極與客戶洽談後續訂單外，也同步推進與電池模組設備廠商開拓業務合作，目前已有客戶持續洽談業務合作，以期今年取得相關電池模組鎖付螺絲的樣品訂單並進行送樣階段。

展望2023年第二季，世豐持審慎保守看法。世豐仍密切留意全球通膨、升息效應對於歐、美地區DIY居家修繕、建築工業等終端市場需求變化，雖觀察目前歐、美洲客戶下單趨向審慎保守，世豐亦規畫於第二季加大推廣利基型複合板螺絲、水泥板螺絲新品，增添業務接單動能，並趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望創造未來營運正面之挹注。