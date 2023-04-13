阿里巴巴日前宣布將啟動新一輪組織變革，集團下將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團與多家業務公司，各自籌組資金、尋求上市機會，形成「1+6+N」的組織架構，預估將推動阿里巴巴各項業務估值更加茁壯。

詹佳(峰)指出，阿里巴巴宣布規畫分拆成六部分後，市場反應偏向正面，主因在分拆前具高成長的阿里雲與國際數字商業等，容易受低成長的電商營收過大拉低集團平均評價，而分拆後各業務則有機會獨立上市，可望有更高評價。

繼阿里巴巴宣布分拆後獲得正面肯定後，京東集團也規畫分拆旗下京東產發與京東工業在香港獨立上市。詹佳(峰)表示，對京東集團而言，此舉將擁有更多元的業務模式，同時能吸引重視該領域的投資人，促使投資人更好評估公司業務，獨立評價各業務潛力。

阿里巴巴分拆各業務後將可能獨立上市，宣布後股價立即有正面反應，也讓京東集團跟進，同時，市場預期大型互聯網公司有望跟進採取同樣戰略，以騰訊、美團及百度等巨擘的機率較高，且政府對互聯網的監管將告一段落。

外資亦同步看好分拆議題，摩根士丹利看好2家公司拆分政策後帶來的效益，認為此消息將是顯著的正面催化劑，並預期阿里巴巴及京東集團股價有望分別上漲50％及48％。而高盛集團則預估阿里巴巴股價將有37％的漲幅。

展望後市，詹佳(峰)表示，中國大陸自3月以來不斷對民營企業喊話，國家發改委、工信部等多部門在3月下旬專門會議特別針對扶持民企，希望擴大內需、刺激消費、恢復經濟，並仰賴它們實現科技技術突破。

在此次阿里巴巴與京東集團宣布分拆後，市場普遍有正面效應，詹佳(峰)指出投資人買點訊號也浮現，長線投資人可開始布局中國大陸新經濟為題的ETF，短線投資人則可布局正向2倍槓桿的陸股ETF。