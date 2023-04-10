法人指出，經過2022年第四季與今年第一季的庫存消化後，於第二季見到部分客戶拉貨需求，陸系客戶需求不再衰退，且歐美市場需求依然穩健，立積於歐美品牌與電信產品市占可望提升，也順利通過相關Wi-Fi系統級晶片（SoC）平台業者認證，帶動Wi-Fi FEM產品的出貨增加，本業營運由虧轉盈。研究機構看好，立積在連續兩個季度虧損後，第二季轉虧為盈。
長線看來，法人預期，陸系客戶FEM產品需求緩慢回溫，北美FEM與SW產品市占逐漸提升，市場需求於第一季落底、下半年可望明顯復甦。
立積（4968）股價近期展現谷底彈升氣勢，法人指出，第一季因工作天數減少與陸系客戶需求未見好轉，持續調整射頻產品庫存，導致營收表現衰退，但看好將為全年營運低點、谷底已過，金控旗下研究機構將投資評等調升為「買進」，目標價175元。
法人指出，經過2022年第四季與今年第一季的庫存消化後，於第二季見到部分客戶拉貨需求，陸系客戶需求不再衰退，且歐美市場需求依然穩健，立積於歐美品牌與電信產品市占可望提升，也順利通過相關Wi-Fi系統級晶片（SoC）平台業者認證，帶動Wi-Fi FEM產品的出貨增加，本業營運由虧轉盈。研究機構看好，立積在連續兩個季度虧損後，第二季轉虧為盈。
長線看來，法人預期，陸系客戶FEM產品需求緩慢回溫，北美FEM與SW產品市占逐漸提升，市場需求於第一季落底、下半年可望明顯復甦。
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