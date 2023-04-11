在11日阿里雲峰會上，阿里雲智慧首席技術官周靖人正式宣佈推出AI大語言模型「通義千問」。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團CEO張勇11日更在峰會上表示，阿里巴巴所有產品未來將接入「通義千問」，進行全面改造，認為AI時代所有產品都值得用大模型重新升級，並將率先部署在「釘釘」與「天貓精靈」上。

張勇表示，AI大模型的出現是一個劃時代的里程碑，人類將進入到一個全新的智慧化時代，就像工業革命一樣，大模型將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升，並深刻改變的生活方式。

他同時指出，大模型是一場「AI＋雲端計算」的全方位競爭，超過兆個參數的大模型研發，並不僅是演算法問題，而是囊括底層龐大算力、網路、大數據、機器學習等諸多領域的複雜系統性工程，需要有超大規模AI基礎設施的支撐。

周靖人介紹，「通義千問」是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支援。能夠跟人類進行多輪的交互，也融入了多模態的知識理解，且有非常強的文案創作能力，能夠續寫小說，編寫郵件等，可以極大增加我們的工作效率。

據極目新聞報導，回顧從2019年起，阿里巴巴已開始進行大模型研究，並在近期推出階段性的研究成果的「通義千問」大模型。張勇介紹，釘釘、天貓精靈等產品在接入通義千問測試後，變得聰明了很多，像天貓精靈，不僅能回答家裡小朋友的各種刁鑽問題，還多了一份情感連接，成為更溫暖更人性化的智慧助手。

而釘釘接入通義千問測試之後，可以自動生成工作方案，也可以在會議紀要後自動生成總結和待辦事項，還能拍一張功能草圖自動生成小程序。