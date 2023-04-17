路透社報導，對這場名為「捷克反貧窮」（Czechia against poverty）的示威活動，警方並未估計人數規模。

今天的抗議活動如同3月的示威遊行，是由在國會沒有席次的小型政黨PRO發起。PRO批評總理費亞拉（Petr Fiala）的中間偏右政府，對能源危機處理不當。

1年多前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲各國遭受能源危機的打擊。

新聞網站 iDNES.cz報導，布拉格「瓦茨拉夫廣場」（Wenceslas Square）一半區域被示威群眾占滿。活動策劃人、PRO黨魁拉奇爾（Jindrich Rajchl）告訴群眾說：「（政府）應該知道自己沒辦法勝任這個工作，辭職走人，為自己留點顏面。」

抗議遊行路線原定走到政府辦公室。

與歐洲其他國家一樣，捷克遭受通膨與能源價格雙重打擊。在過去1年裡，通膨已飆升到兩位數；能源價格高昂也讓一般家庭荷包縮水。

雖然費亞拉一直尋求減輕家庭和企業的負擔，但另一方面也要控制高預算赤字，而對與通膨相關的國家退休金調升動作減緩，也引發較小規模的抗議。

最近研究機構Kantar為捷克電視台（Czech TV）進行的民調顯示，捷克5黨聯合政府的支持率下滑，而主要反對黨、前總理巴比斯（Andrej Babis）的「不滿公民行動」（ANO）支持率29%，已高於支持度僅20%的費亞拉領導政黨。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1120417