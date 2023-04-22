阿根廷總統艾柏托．費南德茲21日在社群推特發布一則名為「我的決定」影片，宣布不再參與競選連任，並喊話將關注處理阿根廷經濟社會議題，全力輔選自家參選人。

艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）於影片中闡述執政近4年所面對的難題及應對政策，表示將盡力避免右翼在野黨獲勝為阿根廷帶來惡夢與黑暗，希望自家政黨能團結找出贏得2023年總統大選勝利的人選。

阿根廷總統初選投票時間將於8月13日進行，總統大選投票將於10月22日登場。

艾柏托．費南德茲於影片中說到，因基於奉行貝隆主義，他的優先順序是國家，再來是政黨，最後才是個人，他情願專注解決問題，而不是黨派鬥爭，阿根廷經濟狀況迫使他做出如此選擇。

他並表示，「12月10日是阿根廷建立民主制度的40週年，在那一天，我會將總統背帶交給經過合法初選及大選當選的人」。

艾柏托．費南德茲宣布不競選連任後，將影響選舉布局，執政黨眾人陣線黨（Frente de Todos）尚未決定總統參選人，目前最有可能出線的是貝隆派的希歐里（Daniel Scioli）、羅西 （Agustín Rossi）、馬薩（Sergio Massa），或是基西納派的佩卓（Eduardo De Pedro）、卡皮塔尼奇（Jorge Capitanich）。

其他呼聲較高的參選人為共和提案黨（Republican Proposal, PRO）主席布利其（Patricia Bullrich）及同黨籍首都市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）；自由前進黨（La Libertad Avanza, LLA）的米雷伊（Javier Milei）。

近期民調顯示，民眾希望現任副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）競選，但去年她因貪污罪被判褫奪公權及6年徒刑，當時有選民上街抗議法院禁令，克莉絲蒂娜．費南德茲也曾公開表達不再參與任何選舉。

阿根廷目前面臨嚴重的經濟危機，通膨率超過100%，阿根廷披索兌美元匯率嚴重貶值，乾旱造成農牧業產量縮減。

現任內政部長佩卓表示，對於總統艾柏托．費南德茲的決定，貝隆主義派的確需要經過整合；經濟部長馬薩則是認為總統的決定展現了其寬容，並讓大家能向前走。

在野黨前總統馬克里（Mauricio Macri）也於今年3月宣布不會參與2023總統選舉，馬克里說，變革陣線（Juntos por Cambio）該進行改革。