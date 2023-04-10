教育部閩南語語言能力認證考試因應報名人數逐年遞增，自今年起擴大辦理，除每年固定於8月份辦理外，今年也已於3月增辦1場A、B卷考試。今年第2次考試訂於8月舉行，考試卷別包含A、B、C三卷，A卷於8月5日辦理；B、C卷於8月6日舉行，仍維持一人只能報考一種卷別的規定。

今年第2次閩南語語言能力認證考試，報名時間自4月10日上午9時起至5月12日下午5時止，報名對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者，皆可上網報名參加。報名費250元，19歲以下免費。

教育部表示，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。如果挑戰進級且通過認證的考生，再贈送專屬獎品。另為鼓勵親師生、家庭、社區、公司團體組團參加，每團超過20人，還有機會獲得限量好禮。有關8月考試簡章已公告於考試官網，民眾可自行下載了解。

教育部自2010年起開辦閩南語語言能力認證考試迄今，累積有14萬8257人報名，即使先前受疫情影響，報考人數仍衝破萬名，並逐年增加。

另外，就今年3月報名資訊看來，以學生群族報名人數最多，3月的考試即有7057人報考，其中12歲以下考生達3882名，占學生族群比率55％。期待未來能有更多年輕學子，一起加入學習本土語言的行列，讓本土語言永續傳承。