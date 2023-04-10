各產品線表現方面，3月各事業均較2月增長或持平，其中高附加價值事業的醫療、網通、智慧解決方案都比去年同期成長，惟資訊產品受到大環境的景氣因素影響，仍屬於需求低點與庫存調整階段。公司將持續優化營運體質，並布局中長期的成長動能。