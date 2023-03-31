該研討會邀請台灣誠正經營學會理事長暨臺灣大學法律學院教授邵慶平、臺灣證券交易所上市一部經理邱元贊、西門子股份有限公司法務長周炳全、資誠企業管理顧問公司董事桂竹安及普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧，分別從不同角度分享對企業與人權的看法。 邱元贊表示，證交所十分重視企業人權議題，如上市審查準則第9條（即所謂不宜上市條款）第1項第3款即規定「有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境情事，尚未改善者」不宜上市。

此外，企業上市後則需於股東會年報及永續報告書中揭露永續發展相關事項，包含人權政策、員工福利措施、工作環境及供應商管理政策等；且鼓勵企業自願發布人權盡職調查報告。

證交所也和周邊單位合作，設計了企業會責任和人權相關的評比機制及指數商品。目前機制包含公司治理評鑑、員工福利及薪酬統計資料的公告及企業永續相關指數及商品的編製。期望透過良性競爭，強化相關上市公司在企業社會責任及人權保護的作為。

資誠企業管理顧問公司董事桂竹安歸納彙整國際人權公約與國內外員工人權盡職調查內容，建議針對五大面向進行員工人權盡職調查，並由調查結果辨識風險、設定未來精進目標及發展行動方案。

五大面向包括人身自由與安全、工作與勞動條件保障、個人資訊隱私保護、言論與表達自由，以及集會與結社自由。

此外，根據經驗，台灣企業常見查核缺失存在六大議題：合約適法、工時合規、勞動評估、環安衛控管、人力公司遴選評估、及供應鏈查核，建議企業及早建立相關機制與舉措管控預防，以營造更完善健全的人權環境。