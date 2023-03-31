新冠肺炎疫情席捲全球3年多，人人的生活多少都不同了，你的變化是什麼？美國有個男人從2020年5月開始幾乎天天上同一座山的步道健行，一千多個日子過去，他瘦了將近91公斤，肥胖的身形變得精實健美。他接下來要挑戰美東著名的縱走步道、全長逾3500公里的「阿帕拉契山徑」。

美國喬治亞州男子札克（Zach Cross），看起來就是典型的美國人，陽光健康，然而3年前此時他的體重380磅（約172公斤），最重的時候恐怕有400磅（約181公斤），標準的大胖子，而且罹患憂鬱症。

美國一名男子過去近3年來幾乎天天到喬治亞州石頭山步道走一圈，減重效果驚人。

喬治亞州地方媒體《今日地方》（Local Today）29日報導，2020年5月，札克踏上喬治亞州知名的石頭山（Stone Mountain）公園往返3.5公里的登頂步道，就此展開人生轉捩點。起初他全程氣喘吁吁，費了好大一番功夫才爬上山頂：「剛開頭那幾次，我還無法領略這座公園的美景，爬上來痛苦萬分，真的很難受。」

不過，打從札克頭一回踏上石頭山步道起，他幾乎天天報到。一開始速度很慢，每前進1哩（1.6公里）需時75分鐘至80分鐘，如今他不到20分鐘就能登頂，健步如飛。他說，登山健行幫助他走出情緒低谷，還甩掉了200磅（將近91公斤）。

不過，札克並未就此滿足，憑著減重經歷帶來的信心，他為自己找好了下一個更遠大的目標：美東著名的阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）。他會背著35磅（將近19公斤）的背包，踏上總長2220哩（3572公里）的徒步之旅，預計5月1日出發，距離他這場人生大轉變的起點正好3年。

札克說：「為期預計5個月，生活所需都裝進背包裡，我就睡在一個小帳棚裡，氣溫寒冷或天雨皆然。背包裡也有每天的吃食，我會自行料理。」他也會準備5、6雙鞋，以備不時之需。

即使札克即將踏上另一條更偉大的步道，他說，自己對石頭山會永懷感激之情：「這座山打造了今天的我，我這輩子從來沒這麼快樂過。」

這個小人物的經歷31日躍上美國有線電視新聞網（CNN）全國版面，讓全美民眾分享激勵人心的故事。