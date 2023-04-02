一行人於下午3時43分返回登山口，林姓男子由東勢91送往東勢農民醫院救治。(台中市消防局提供)

清明連假第二天！1行4人的登山隊2日登屋我尾山，其中1名62歲的林姓男登山客，今天上午於屋我尾步道約2K處，因心臟痛及冒冷汗向台中市消防局求助；消防局立馬派遣谷關、和平、林務局麗陽工作站和東勢救護車1車2人共計8人，前往救援，並於下午3時43分返回登山口，患者由東勢91送往東勢農民醫院就醫。

台中市消防局指出，2日上午10時42分接獲報案，有1行4人的登山隊伍登屋我尾山，其中62歲的林姓男登山客，於屋我尾步道約2K處心臟痛及冒冷汗，請求消防局派員協助。

「救人如救火！」台中市消防局立即派遣谷關、和平2車4人，林務局麗陽工作站2人，另派東勢救護車1車2人，共計8人；由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。搜救人員於中午12時30分接觸患者，林男身體狀況稍微緩解，但胸口仍有刺痛情形，由搜救人員陪同往登山口下撤。

消防局表示，一行人於下午3時43分返回登山口，林姓男子由東勢91送往東勢農民醫院救治，消防局搜救人員收拾裝備器材返隊，完成救援護送任務。