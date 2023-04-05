消防局動員18輛各式消防車與50幾人到場灌救。（民眾提供）

大火吞沒農舍民宅。（花蓮消防局提供）

起獲農糧行農耕機具被燒火。（花蓮消防局提供）

清明連假，花蓮玉里鎮民宅深夜竄出大火，火勢一發不可收拾，當時屋內有2人，大火來時已逃出，這場大火延燒近4個小時才完全撲滅，今早重回現場，起火的是一處農糧行住家約250坪，現場擺放農耕機具已被燒毀，財損估計中，起火原因也在調查中。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明表示，花蓮縣玉里鎮長良國小後方木造平房，昨晚間約11時46分發生大火，消防局第三大隊花蓮南區玉里、東里、卓溪、觀音、富里、三民等6個分隊全員出動，18輛各式車輛到場，警義消53人，消防人員抵達現場發現熊熊火光及濃煙，急忙布設水線灌救，確定住戶2名即時逃出。

現場火勢相當驚人，尤其連續假期遊客不少，深夜消防車穿梭，大火照亮整個夜空，都讓民眾心驚膽顫，消防局人員更是全力灌救。

鄧羅春明表示，現場是住家農糧行農舍，到達時已全面燃燒，約250坪，約今天凌晨0時31分撲滅大火。但現場仍有餘火，直到凌晨3時30分才完全撲滅。消防局今早重回現場，屋內擺設農耕機具都已燒毀，財損要估計，起火原因仍待調查釐清。