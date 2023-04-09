高雄市鼓山區9日凌晨2時許靠近柴山一處工寮因不明原因起火燃燒，警消出動14車34人灌救，火勢於2小時後撲滅。據了解，此工寮為麥姓男子所有，平時堆放大量木材，由於工寮位處山上附近道路又狹小，增加了警消救災難度，經過2個小時的灌救，無人傷亡，起火原因仍待調查。

據了解，麥男平時將工寮作為倉庫，由於山上不方便利用瓦斯熱水器，因此平常都堆積一些枯木，當作燒水用木材。

9日凌晨山下的海巡人員發現柴山上冒出陣陣火光，立即報案，才讓火勢曝光；經過2小時多的灌救才將火勢完全撲滅。