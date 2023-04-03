香港明報報導，恒生指數成分股中，35檔漲，37檔下跌，4檔持平。中芯漲7.53％，收報20港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌4.74％，收報102.5港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股17檔漲，13檔下跌。漲幅最大的是金蝶，收報13.86港幣，漲8.96％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報181.1港幣，跌4.48％。
恒生指數3日收漲9點，漲幅為0.04％，收報20,409點，大盤成交額1,204億港幣，日減14.34％。國企指數收跌28點，跌幅為0.41％，收報6,940點。恒生科技指數收報4,302點，跌0.03％。匯控、騰訊、友邦貢獻恒指較多。阿里巴巴、美團、工行拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，35檔漲，37檔下跌，4檔持平。中芯漲7.53％，收報20港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌4.74％，收報102.5港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股17檔漲，13檔下跌。漲幅最大的是金蝶，收報13.86港幣，漲8.96％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報181.1港幣，跌4.48％。
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