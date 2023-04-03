香港明報報導，恒生指數成分股中，35檔漲，37檔下跌，4檔持平。中芯漲7.53％，收報20港幣，是漲幅最大的成分股。新奧跌4.74％，收報102.5港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股17檔漲，13檔下跌。漲幅最大的是金蝶，收報13.86港幣，漲8.96％。跌幅最大的是嗶哩嗶哩，收報181.1港幣，跌4.48％。