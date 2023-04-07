分析師認為，就技術面來觀察，日經下周可能會進行箱型整理，游走範圍預估在25天以及200天的移動平均線之間。大盤目前是上漲空間有限，但底部打得蠻堅實的。
自3月28日波段新高點走貶後，日圓兌一美元匯價未再創新高，目前在131.67價位附近。日圓貶值，汽車族群走升，包括馬自達漲1.5%、速霸陸漲1.58%、豐田也漲0.33%。
經濟數據方面，為防止通貨膨脹再上升，日本政府祭出補貼公設使用費的政策，但從日本2月實質薪資已連續11個月下滑來看，當地物價漲幅雖趨緩，但還是大於上班族加薪的幅度。
日圓未再強勢，加上美股收紅激勵下，日股7日走高，但市場追高意願不強，早盤結束時，日經指數收27,512.81點，小漲40.18點或0.15%，周線目前跌1.9%。東證收1,967.69點，也漲6.41點或0.33%，周線目前跌1.8%。
分析師認為，就技術面來觀察，日經下周可能會進行箱型整理，游走範圍預估在25天以及200天的移動平均線之間。大盤目前是上漲空間有限，但底部打得蠻堅實的。
自3月28日波段新高點走貶後，日圓兌一美元匯價未再創新高，目前在131.67價位附近。日圓貶值，汽車族群走升，包括馬自達漲1.5%、速霸陸漲1.58%、豐田也漲0.33%。
經濟數據方面，為防止通貨膨脹再上升，日本政府祭出補貼公設使用費的政策，但從日本2月實質薪資已連續11個月下滑來看，當地物價漲幅雖趨緩，但還是大於上班族加薪的幅度。
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