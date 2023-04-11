惠特公布今年3月營收1.31億元，月增0.04%、年減78.27%，營收表現仍低迷，單月創下歷史第7低。惠特今年第一季營收3.94億元，季增3.07%、年減78.28%，從去年第四個的近17季新低水準略為回溫，仍寫下歷史第一季最疲紀錄。後續持續關注終端市場需求復甦狀況，牽動今年營收、獲利走勢。

由於LED產業景氣低迷，客戶訂單遞延拉貨，自去年10月營收降至1.26億元後，去年11月至今年3月營收表現低迷，不過3月較2月略為回升，持續關注谷底翻身訊號。展望今年，因終端消費性市場需求未見起色，恐影響LED廠商產能布建進度，且去年上半年營收基期較高，預估點測機及分選機設備、代工營收下滑。而公司著重發展雷射加工設備及LD測試設備，並於去年11月併入兆翔光電、武漢芯荃通100%股權，有助於提升雷射二極體市場產品完整性，預估雷射加工設備及LD測試設備營收可望倍增。