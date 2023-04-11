對於觀光產業復甦現況，盛治仁表示，目前觀察國際旅客的復甦不會非常迅速，呈現兩股力量相互拉扯態勢。一是國境開放後國人是否紛紛出國，使疫情期間暢旺的國旅市場受到衝擊，二是外國觀光客能否迅速回流，使受創最重的北市觀光飯店住房業務能迅速復甦。

盛治仁指出，上述狀況目前均在發生中，由於全球各產業均面臨缺工問題，航班運量恢復還需要時間、機票仍較疫前貴，預期今年將呈現兩股力量逐步恢復疫前常態的過程，明年整體恢復才會到位，因此國內飯店還有時間因應，北市飯店住房完全恢復還需要時間。

雲品2023年首季自結合併營收6.22億元，季減8.86％、年增達14.41％，改寫同期次高，其中日月潭雲品、台北君品各35％，館外餐飲30％。盛治仁表示，首季營收約恢復至疫前8成，預期第二季有機會恢復至2019年同期水準，第三季起有機會更上層樓。

展望未來發展計畫，盛治仁指出，日月潭雲品溫泉酒店持續聚焦提高產品及服務品質、不追求高住房率，目前正逐步進行各場域大幅改裝，預期6月中下旬全數完工，提供更良好的服務體驗。客源結構上著重調整平日假日團散客比，持續深化國內散客。

而在疫情期間受創較重的台北君品酒店，則著重於國際旅客恢復相關布局，並與館外餐飲據點積極掌握復甦的喜宴尾牙接單商機。同時，透過擴大「君品Collection」宴會平台結盟合作據點及委託經營案，進一步放大宴會接單能力，增添館外餐飲業務成長動能。

雲品發言人曾景宏預期，隨著宴會需求恢復、接單能力擴大，今年館外餐飲營收可望顯著成長。日月潭雲品第二季營運雖受分階段大幅裝修影響，但今年營收仍有機會成長。台北君品酒店營收則預期可恢復至疫前的8～9成。

中長期發展方面，雲品則聚焦3主軸。盛治仁表示，包括持續推動永續旅遊，針對未來產業發展方向進行調整、如檢討既有據點及新商業模式，展開海外據點開發及委託經營等國際化布局，獲台泥旗下杭州台泥環科委託經營的杭州雲品酒店，預計2025年上半年營運。