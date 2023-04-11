中國為了報復拜登政府發動晶片戰，今年3月底以「國家安全」為由，對美商美光科技產品進行審查。英國金融時報分析指出，這顯示中國面對晶片制裁其實無計可施，因為對外國晶片技術依賴甚深，必須謹慎處理任何報復性措施。

美中貿易戰後，美光在中國營收規模與占比逐年下降，到2022年時，中國市場營收降到228億元人民幣，占比只剩約11%，因此成為北京的明顯的頭號目標。業內人士分析指出，因為美光技術比較容易被替代，若中方決定禁用，預估影響並不大。

Bernstein分析師Mark Li 強調，記憶晶片已經標準化了，要轉向非美國供應商很容易，韓廠三星和SK海力士將可接收美光在中國大部分訂單。

報導引述業內專家說法指出，中國依賴輝達等公司生產的人工智慧晶片，以及英特爾和高通的處理器，因此很難進一步發動報復措施。

另根據美國之音（VOA）報導，澳洲蒙納許大學（Monash University）商學院教授史鶴淩分析，美光的產品在中國並非不可替代；此外，在中國政府眼裡，美光是推動美國晶片法案、協助美國打擊中國半導體產業的推手之一，對中國並不友善，因此成為首要打擊目標。