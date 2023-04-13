行政院在上周通過文化部《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，未來販售黃牛票將重罰處每張票券價格10至50倍罰鍰，然而同為黃牛票猖獗的體育運動賽事卻靜悄悄，立法委員莊瑞雄、蔡易餘今召開記者會呼籲體育署應拿出打擊黃牛的決心，體育署也表示即將推出修法，期望杜絕層出不窮的黃牛現象。

日前「BLACK PINK」來台颳起風潮，黃牛也跟著猖獗，一張原價8800元的門票，甚至被哄抬到40萬天價，為了杜絕黃牛亂象，文化部決定修法重罰，除了針對以超過票面金額或定價販售者，處以票面金額10倍至50倍罰鍰，更祭出以行政罰及刑罰併行重罰源頭，未來以外掛程式或掃票機器人大量登錄假帳號等方式購買藝文票券者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

莊瑞雄表示，起初文化部草案還保留轉售得有10％以內合理手續費與相關費用，後續回應民間訴求，也特別刪除了10％規範以展現打擊黃牛決心。不過同樣經常有黃牛的體育賽事，就不適用於此法，相較日本透過專法來一次管理藝文表演與體育賽事，未來該如何維持合理的票務運作，作為主管機關的體育署責無旁貸。

莊瑞雄舉出，上個月剛結束的棒球經典賽，台灣與巴拿馬之戰，原價2600元的內野票竟然可喊到3600元、對古巴則是連1000元的外野票都能夠哄抬到1500元，漲幅高達50％之多；而不只是經典賽，像是職棒總冠軍賽、魔獸霍華台加盟後的桃園雲豹賽事、恰恰彭政閔引退賽等，甚至是免費的高中籃球HBL總決賽，都能夠看到黃牛哄抬票價以獲取不當利益的案例，除了損及民眾權益，對於運動產業發展更是不健康影響。

蔡易餘補充，近期台灣有許多精采的運動賽事，像是HBL高中聯賽、T1聯盟及P＋聯盟的籃球賽事，甚至前陣子的WBC棒球經典賽，還邀請知名的終結者Mariano Rivera，來台開球。不過仍不少球迷反應搶不到票，但黃牛卻透過掃票機器人，針對熱門的運動賽事，一次大量買賣票券牟利，影響民眾公平購票的權益。期望體育署介入建立公平的機制，才能有效杜絕黃牛，促進運動產業發展。

莊瑞雄呼籲，接下來陸續還有許多重要的運動賽事陸續將舉辦，像是8月在台灣舉辦的世界盃男籃熱身賽、兩個職籃的季後賽等，甚至NBA退役巨星艾佛森也將來台展開見面會，期望體育署能夠盡速提出修法，無論是要修國民體育法或是運動產業發展條例，都能夠對打擊黃牛有一定果效，也能夠展現政府推動健全運動產業環境的決心。

體育署林哲宏副署長回應，將增訂運動產業發展條例第二十四條之一，轉售超過定價將予以罰鍰，與文創法修法方向一致。另外，修正販售運動賽事票券定型化契約，應記載及不得記載事項，也已送至行政院消保處，希望未來售票過程能夠更公開透明，限制黃牛不予退票，強化保障消費者權益。