行政院會今天通過經濟部等8部會所提「電業法」等共22項法律，就涉及破壞關鍵基礎設施加重刑責。草案明定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害功能正常運作者，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金，草案將送立法院審議。

行政院國土安全辦公室主任何達仁指出，現有法制對破壞重要國家關鍵基礎設施，僅以普通刑法規範，例如海中佈設的海管或海纜雖是國家重要設施，但現行電信法僅就破壞海纜登陸站的岸上設施有加重處罰，破壞海纜行為便不在適用範圍或處罰過輕，處罰程度與損害嚴重性不成比例。

何達仁說，歷經9個月盤點，共7領域、8部會及22部法律有所調整，領域遍及能源、水資源、交通、通訊傳播、金融、醫院及科學園區；修法4大原則為保護實體設備和資通系統、維護公共安全與國家安全，依侵害行為態樣設計層級化刑責，同時處罰未遂犯。

在破壞實體設施上，以竊取、毀壞或其他非法方法危害功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；意圖危害國家安全或社會安定，而破壞關鍵設施者，處3年以上10以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

若因此釀成災害，將加重其刑至2分之1；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

此外，駭侵核心資通系統上，處1年以上7年以下有期徒刑，得併500萬元以下罰金；製作入侵的電腦程式供自己或他人使用者，刑罰相同。意圖危害國家安全或社會安定，而犯下上述兩罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

若因危害核心資通系統，損及金融市場穩定、釀災者，將加重其刑至2分之1，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

媒體追問，海纜是否納入關鍵基礎措施，行政院代理發言人羅秉成補充，國內海纜由數位部主管，尚在評估是否納入；他強調，此次修法範圍略大於國家關鍵基礎設施，如國內海纜雖未納入，但屬國家重要設施，也會一併納入保護。

本次修法共計22項法令，包括電業法、天然氣事業法、石油管理法、水利法、自來水法、產業創新條例、民用航空法、商港法、氣象法、鐵路法、大眾捷運法、公路法、郵政法、醫療法、全民健康保險法、傳染病防治法、太空發展法、銀行法、證券交易法、期貨交易法、電信管理法、核子事故緊急應變法。