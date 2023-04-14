根據該交易主辦銀行之一瑞穗證券（Mizuho Securities Co）發出的電郵，波克夏這筆由5個部分組成的日圓債交易，債券期間最短為3年，最長於2053年到期，年利率為2.325%。

波克夏是最大的日圓債海外發行人之一，該公司的日圓債之所以吸引投資人，是因為穆迪和標普全球評級給予它們的評級，甚至高於給日本主權債的評級。

據波克夏在本月早些時候提交的文件，這次發行日圓債券的收益將用於一般公司用途，包括為部分債務進行再融資等。該公司一筆563億日圓的債券將於周五到期。

回顧2020年，波克夏在為歷來規模數一數二大的海外日圓債發行案定價之後，便突然買進日本幾家主要商社股票，令日本市場大感意外。

巧合的是巴菲特本周二接受《日經新聞》訪問時證實波克夏對伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅商事（Marubeni Corp）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產（Mitsui & Co）和住友商事（Sumitomo Corp）這五大日本商社的持股比已經從2020年的約5%提高至7.4%，且考慮再加碼對日股的投資。

受此激勵，這些日本主要貿易公司的股價大幅上漲，並帶動本周日股連日走高，分析師表示，投資人也在尋找可能成為巴菲特新目標的股票。

巴菲特在訪談中提到對投資這日本五大商社感到非常自豪，他並表示雖然他沒有持有其他主要日本公司的股票，但「我一直有在考慮一些公司」。