日本3月進口年增7.3％。受海外對日本汽車和半導體製造設備的需求帶動，出口年增4.3％，較2月的6.5％放緩，但3月實際增幅優於數據供應商FactSet訪調經濟師預測的2.4％，連續25個月擴張。
故3月形成貿易逆差7,545億日圓，相較2月的8,977億日圓雖有收窄，貿易收支卻是連續20個月赤字。
總結上一財年，進口年增32.2％達120.95兆日圓，出口年增15.5％來到99.23兆日圓，貿赤擴大至21.73兆日圓創新高，連續2個財年出現逆差。
日本財務省20日公布，能源成本上漲，日圓走貶導致進口狠超出口，3月貿易逆差達7,545億日圓，連續20個月出現赤字，上一財年（截至3月底）貿赤創新高紀錄。
日本3月進口年增7.3％。受海外對日本汽車和半導體製造設備的需求帶動，出口年增4.3％，較2月的6.5％放緩，但3月實際增幅優於數據供應商FactSet訪調經濟師預測的2.4％，連續25個月擴張。
故3月形成貿易逆差7,545億日圓，相較2月的8,977億日圓雖有收窄，貿易收支卻是連續20個月赤字。
總結上一財年，進口年增32.2％達120.95兆日圓，出口年增15.5％來到99.23兆日圓，貿赤擴大至21.73兆日圓創新高，連續2個財年出現逆差。
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