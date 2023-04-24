市場已普遍預期聯準會將在下周的貨幣政策會議上再次升息25個基點，因此關注焦點將轉向美國央行對未來利率路徑的指引。

雖然最近的經濟數據顯示美國經濟增長放緩，但其經濟的某些部分仍持續展現韌性，與此同時，通膨也仍然僵固，這讓操盤手對於降息的看法陷入分歧。市場預期聯準會最早降息的時間從7月到年底都有。

在周一亞洲交易時段，美元兌大多數主要貨幣普遍上漲。目前歐元跌0.07%，報1.0981兌一美元。英鎊跌0.06%，報1.2437兌一美元。澳元跌0.29%，報0.6674美元。

美元指數上漲0.13%，報101.81，但月線繼3月跌逾2%後，4月估將再跌逾0.7%。

上周五公布的數據顯示美國和歐元區4月商業活動加速擴張，減輕了主要經濟體即將陷入衰退的擔憂。澳洲國民銀行外匯策略部門主管Ray Attrill表示，採購經理人指數（PMI）顯示歐洲和美國的服務業似乎都非常強韌，目前還沒有什麼可以讓你相信今年下半年會降息，與通膨有關的指標必須顯現更多物價壓力正持續消退的證據。

市場預期歐洲央行（ECB）也將在下周會議升息25個基點，但也不排除升息50個基點的可能性。歐洲央行總裁拉加德上周曾表示歐元區的通膨仍然過高，要讓通膨率回落到2%目標，歐洲央行的貨幣政策「仍有一段路要走」。

在亞洲方面，目前日圓跌約0.2%，報134.41兌一美元。

本周亞洲市場的重頭戲將是本周五日本央行新任總裁植田和男（Kazuo Ueda）上任以來的第一場貨幣政策會議。市場普遍預期植田會後將宣布現行的超寬鬆政策維持不變。自本月初從黑田東彥手中接下日銀總裁大位以來，植田即一再向市場保證短期內政策不會出現任何變化。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，我們仍然預期「殖利率曲線控制」（YCC）機制將退場，隨著通膨壓力不斷擴散，以及薪資面臨上漲壓力，日本可能在今年某個時候升息。