國泰證券證期處協理簡伯儀指出，美國經濟分析局（BEA）公布今年第1季經濟，按年率計算季增1.1％，成長率遠低於去年第4季終值的增長2.6％，以及市場預期增加2％。美國第1季經濟成長明顯減速，美國經濟不佳，台灣也是，國發會景氣報告指出，受全球終端需求疲弱影響，3月景氣呈現連續第五個月藍燈，綜合股價指數、海關出口、工業生產等9項指標表現弱勢，多數指標持續走疲，景氣綜合判斷分數只有11分，比最低分9分只多2分，對映的依舊是代表低迷的藍燈，這是自去年11月以來所亮的第五顆藍燈，展望未來，要審慎保守看待，預期可能第3季才有機會脫離藍燈。

今天收周線及月線，4月指數下跌288點，終結連續上個月上漲走勢，月量價呈現價跌量縮，量價呈現漲多回檔走勢，周線連續第二周下跌，周K線留下長下影線，不過整體周線技術指標出現高檔轉弱；日線連續三天反彈，不過指數仍無法越過4月25日高點15,639點，由於當日指數出現帶量長黑，指數反彈三天若無法克服，此外上檔仍有月線反壓，短線的反彈暫以反彈視之，弱勢股應減碼應對。