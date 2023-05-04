朴子市牛挑灣吳杯初濟生病院已修復完成，今以社區文化館定位重新開張，多位吳杯初子女等後代都出席見證。（呂妍庭攝）

朴子市牛挑灣吳杯初濟生病院已修復完成，今以社區文化館定位重新開張，多位吳杯初子女等後代都出席見證。（呂妍庭攝）

吳杯初兒子、現年92歲的醫師吳坤煥感謝文觀局、牛挑灣文史工作室、雲科大建築系團隊、松梅國小的熱心付出，完成修復。（呂妍庭攝）

，為呈現當年災害的嚴重，修復團隊特地把當初的斷牆石磚保留下來，甚至營造部分倒塌的感覺，重塑歷史。（呂妍庭攝）

牛挑灣吳杯初濟生病院已有近百年歷史，2016年因蘇迪勒颱風造成嚴重損害。（本報資料照）

松梅國小校長黃志強說，牛挑灣文化工作室和松梅國小學生一同設計花磚，裝飾在建物牆面。（呂妍庭攝）

2樓則作為展示空間，主要展出牛挑灣的醫療文化和歷史，展示濟生病院的歷史及建築相關資料、老照片等。（呂妍庭攝）

嘉義縣歷史建築，朴子市牛挑灣吳杯初濟生病院已有近百年歷史，2016年因蘇迪勒颱風造成嚴重損害，整棟建物只剩3面牆和部分木造結構勉強支撐，經縣府文化觀光局及雲林科技大學老師蘇明修數年努力，爭取到2200萬元修復經費，採「新舊共構」工法讓吳杯初濟生病院原地重生，今以社區文化館定位重新開張，多位吳杯初子女等後代都出席見證。

吳杯初濟生病院是2014年由吳家族人主動提報，將建物登錄為嘉義縣的文化資產，但2016年因颱風侵襲幾乎只剩斷垣殘壁，在社區與蘇明修等修復團隊達成共識下，爭取到文化部經費，去年底工程完工，今正式啟用，未來將提供給社區及學校使用，2樓規畫為展覽空間，展出牛挑灣醫療文化及歷史。

今開幕典禮，特地邀請松梅國小學生與當地長輩一同表演吳杯初的故事，吳杯初後代吳坤煥、文化部文化資產局長陳濟民、總統府資政黃崑虎、嘉義縣長翁章梁等地方人士都到場見證濟生病院的重生。

吳杯初兒子、現年92歲的醫師吳坤煥說，濟生病院已有近百年歷史，早年是巴洛克風格洋樓，原本後面還有病房、西廁有附屬建物，前面為廣大庭院，規格完整，但父親離世後，家族皆已外移，因缺乏維護而荒廢，只剩洋樓主建物，還被榕樹侵蝕，最後因颱風導致洋樓整個被強風吹垮，後代子孫都覺得愧對先人，感謝文觀局、牛挑灣文史工作室、雲科大建築系團隊、松梅國小的熱心付出，完成修復。

翁章梁說，吳杯初濟生病院是過去沿海一代鄉親共同回憶，吳醫師過去在海線地區可說是家喻戶曉，當年醫療資源短缺，醫生數量不多，吳醫師直接在家鄉建立一間病院，造福鄉親的舉動令人敬佩，也要感謝吳家人願意主動提教，讓政府為這棟歷史建築翻修，重新修復許多人的生活回憶，讓病院轉換為另一種生命，繼續陪伴嘉義人。

蘇明修說，因吳杯初濟生病院只剩3面牆，立面已變碎片，修復條件跟一般歷史建築不同，經與社區、審議委員達成共識，最後決定以較有創意的方式呈現，除採「新舊共構」工法，也把碎面收集起來重組到建築物空間裡，尤其設計過程也把吳杯初兩個醫療傳奇融入地景，以現代建築手法講傳奇故事，非常有特色。

牛挑灣文史工作室負責人伍麗環說，文化是土地生出來的故事，吳朴初濟生病院能留下來「非常難得」，近百年歷史繼續在原來的地方展示文化，也代表將邁向第2個百年。

松梅國小校長黃志強說，建物一樓採鋼構形式補強結構，並修築竹編牆面，設置講堂供學校及社區使用，另除了舊有的花磚，牛挑灣文化工作室和松梅國小學生也一同設計花磚，裝飾在建物外牆，2樓則作為展示空間，主要展出牛挑灣的醫療文化和歷史，展示濟生病院的歷史及建築相關資料、老照片等。