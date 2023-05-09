馬來西亞女星蔡咏彬於2015年贏得世界小姐選美比賽亞軍，憑藉美艷長相跟168公分的高挑身材嶄露頭角，演過《霹靂霸王花》、《如何說再見之愛情跑到》、《重案狙擊》等影視作品，沒想到日前演一場吵架戲，對手演員意外甩出手中的玻璃杯，把她的臉砸到鮮血直流，好險沒砸到頭部，否則後果不堪設想。

從蔡咏彬上傳到IG限時動態的照片可見，右眼周圍明顯出現瘀青，還留下一道傷疤，根據《中國報》報導，蔡咏彬當時飾演激怒對手演員後，被拿玻璃杯潑水的角色，沒想到對方失手把玻璃杯砸到她的臉上，並在她的眼前碎了開來，「我很幸運，如果杯子再甩高一點，就會打到我的頭，可能會有生命危險。」

但當下導演並未喊卡，蔡咏彬只好配合拍攝，並在拍完戲後，在劇組協助之下，前往醫院治療，所幸傷勢不算嚴重，醫師保證不會破相留疤，但過幾天嘴角可能浮現瘀青，顯然已不適合上妝，影響到拍攝等工作。她表示事發當天，對手演員曾特意到她的住處道歉，她認為既然對方並非故意為之，且意外已經發生，生氣無法解決問題，還會傷害彼此的關係，因此選擇不去追究此事。

先前蔡咏彬在IG表示某次在派對巧遇認識一段時間的網紅，看他喝得很醉，便好心遞了一杯水，想不到對方未經同意之下，突然親吻她的臉頰，接著竟一邊撫摸她的胸部，一邊噁心地說：｢只有2秒不會有人看到或知道」，當下她雖未指名道姓，卻引發軒然大波，身為當事人的林尚進也公開道歉，坦承做了不禮貌的事，並承諾未來不再喝酒，避免再度發生類似的事情。

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