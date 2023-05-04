南電公布2023年4月自結合併營收37.09億元，較3月43.65億元減少達15.03％、較去年同期44.34億元減少達16.36％，為2021年2月以來近27月低點。累計前4月合併營收162.9億元，較去年同期189.96億元減少達14.25％，仍創同期次高。

南電尚未公布首季財報，自結合併營收125.8億元，季減達28.94％、年減13.6％，降至近7季低點，仍創同期次高。投顧法人認為，在PC出貨量估續降、數據中心建置放緩影響伺服器成長動能下，預期南電ABF載板上半年稼動率及售價承壓。

南電董事長吳嘉昭在營業報告書中表示，在新冠肺炎疫苗普及、疫情影響力減退，各國陸續放寬防疫規定後，民眾逐漸增加旅遊、外食等消費，對電子產品需求下滑，導致半導體產業迄今仍在調節庫存，預估今年上半年營運有壓，但下半年需求可望回溫。

吳嘉昭指出，南電今年除將依計畫擴充高階IC載板產能，爭取更多先進封裝產品商機外，並將增聘更多研究開發、製程改善、AI、資訊工程等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件，使產量進一步提升，透過綜合軟硬並進的經營策略，強化營運韌性與績效。