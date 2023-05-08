聯成為全球最大可塑劑及苯酐供應商，目前可塑劑年產279萬噸，占全球16％；苯酐年產66.8萬噸，占全球9％。聯成以大陸為主要市場，DOP可塑劑營收比70％，PVC約15％，酸酐9％。持續調整庫存策略，目標原料加成品庫存量維持在15至20天。

因應環保升級、高階利基產品布局及搶攻後疫情商機，聯成規劃三年（2021～2023）擴充計畫，藉此擴充產品範疇與產能規模，維持市場領導地位。今年有26.7萬噸石化產能擴充，包括14.5萬噸DOP、72,000噸苯酐（PA）、50,000噸馬林酐等，預計石化總年產規模推升至487.3萬噸，當中DOP產能約326萬噸。

因應碳中和趨勢，聯成與國內大學產學合作，利用CO2及PA發展可生物降解塑膠、低碳排可塑劑，並與工研院產研合作，利用CO2及生質原料發展低碳排生質可塑劑。另規劃進行中節能減碳專案（綠能發），預計安裝太陽能板年總發電量6,866MWh，約當每年減碳3,495噸。