勵威成立於2002年11月，主要經營探針卡、測試載板等半導體測試介面，半導體設備耗材代理銷售，以及高階精密設備維修銷售等三大業務，目前有新竹、中國大陸無錫2處生產基地，並設有高雄維修中心及上海銷售據點。

勵威2022年合併營收創11.08億元新高、年增達43.86％，毛利率雖降至28.78％的近5年低，但營業利益亦創0.94億元新高、年增達56.26％，帶動營益率登8.54％的近11年高。歸屬母公司稅後淨利0.56億元、年增達31.95％，每股盈餘2.02元，均創歷史新高。

觀察勵威去年三大業務貢獻狀況，半導體耗材銷售受惠取得大客戶認證，占比自13％跳升至46％，原先做為主力的探針卡及測試載板占比則自78％驟降至47％，精密設備維修銷售則自9％略降至7％。

受惠主要客戶營運成長及子公司訂單增加，勵威2023年首季自結合併營收3.99億元，季增達15.67％、年增達1.08倍，改寫歷史新高。不過，產品組合出現明顯變化，半導體耗材銷售占比續升至52％、精密設備維修銷售跳升至29％，探針卡及測試載板則驟降至19％。

勵威總經理賴志豪表示，公司產品組合出現明顯變化，主因全球半導體產業進行庫存調節，市況需求轉弱致使探針卡及測試載板業務明顯下滑。目前預期探針卡業務首季應為低點，第二季有望回穩、下半年可望緩步復甦，全年維持審慎樂觀，看好明年有機會大幅成長。