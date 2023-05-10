瓦城受惠疫後需求復甦、配合體質優化效益顯現，2023年首季合併營收創14.6億元新高，季增18.74％、年增21.09％，歸屬母公司稅後淨利1.49億元，季增達6.28倍、年增達1.26倍，改寫次高，每股盈餘4.84元。

在連假聚餐需求暢旺及比較基期較低下，瓦城4月自結合併營收4.61億元，月增達23.77％、年增達63.38％，改寫同期新高、亦為今年次高。累計前4月合併營收19.21億元、年增達29.11％，續創同期新高，成長動能暢旺。

瓦城目前全台擁有140家店，為搶攻疫後餐飲復甦熱潮，將加速拓展台灣市場版圖、預計新展18家店，包括9家時時香、4家瓦城、2家非常泰、1家1010湘， 7月將插旗台中的樂子the Diner，以及預計第四季推出的新泰式餐飲品牌，目標將集團店數推升至158家。

同時，瓦城選擇美國市場作為全球布局首站。徐承義指出，主要考量東方餐飲受制於食材種類繁多、烹調工序複雜、廚藝難以複製等挑戰，連鎖化具高進入障礙，雖然美國市場東方菜系餐廳高達5萬家，但僅極少數為連鎖品牌，其中多達6200家泰式餐廳均無品牌規模化。

徐承義表示，瓦城集團透過食材規格化、廚房管理科學化、廚師培訓系統化，打造出全球唯一「東方爐炒連鎖化系統」，能成功複製任何東方菜系並予以規模化的核心競爭力，預計明年第二季在美國西岸的洛杉磯開出首店，目標至2030年全美展店達逾100家店。