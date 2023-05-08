怡利電4月營收亮眼，8日早盤開出紅盤，漲幅約1％。

怡利電受惠於HUD（抬頭顯示器）等產品出貨大增，去年合併營收35.7億元，年增43.95％；稅後純益3.47億元，年增2.5倍，營收獲利雙創近八年新高，EPS達2.88元。

展望今年，法人表示，怡利電上半年受到汽車大客戶正在消化庫存所致，預期下半年營運將優於上半年，今年全年營運可望優於去年，2023年營收看增1至2成。

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